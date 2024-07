Esperamos volver a dar la sorpresa

Panamá no tiene nada que perder. Para muchos, la ‘Sele’ empezó esta Copa América desahuciada, tras perder ante una de las favoritas al título: Uruguay. Pero, con disciplina y buen fútbol, se ganaron los siguientes dos partidos ante rivales que sabíamos se les podría superar. Así, se lograron los puntos y la clasificación histórica a la fase de cuartos de final. Ahora, si se avanza o no, el premio ya se logró. Demostrar que estamos aquí y no nos iremos tan fácil. Colombia es otra de las favoritas, pero los chicos de Christiansen tiene con qué dar la pelea.