Ese apoyo sincero a la ‘Sele’

Estoy seguro de que buena parte de la población en Panamá quiere vestir los colores de la Selección de fútbol, más en estos días que se acerca el arranque del Mundial FIFA 2026. Y que mejor manera que comprando las camisetas de la ‘Sele’. Aunque para algunos tiene un precio, que dirían, cariñoso, hay otros que hacen lo posible por tener esa pieza de colección, y que sea original. Y ese es el objetivo, no consiga falsificaciones, ya sea por error o con toda la intención. Verifique calidad y precio. Y así se apoya correctamente al equipo.