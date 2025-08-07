Es el turno del Sporting San Miguelito

El CSD Municipal, de Guatemala, prepara una fiesta esta noche (9:00 p.m.) cuando reciba al Sporting San Miguelito de Panamá, en lo que se plantea como un lleno a reventar de fanáticos por un partido clave correspondiente a la jornada 2 del grupo B de la Copa Centroamericana 2025. Será especial para el equipo rojo, será su primer duelo nocturno en el Estadio ‘El Trébol’ tras su reciente remodelación, que ahora incluye un moderno sistema de iluminación artificial. Municipal viene de empatar 1-1 ante Diriangén, mientras Sporting debuta en el torneo.