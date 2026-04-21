El poder de Panamá en el béisbol

Los peloteros de Panamá volvieron a demostrar porque son considerados como los mejores de la región. Ayer, en el debut del torneo de béisbol de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, el equipo nacional juvenil mostró garra ante Perú y pudo darle la vuelta a un encuentro que, al cumplirse su primer inning, lo perdía 2-1. Pero, en las siguientes dos entradas, el poder ofensivo panameño se manifestó en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, sede única del torneo, y terminó venciendo por 13x2, en cinco entradas disputadas.