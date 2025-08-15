El paradigma de las instalaciones

A veces no queda claro quienes deben ser los responsables en la administración y por ende, mantenimiento de la infraestructura nacional. Muchos señalan solo a Pandeportes, pero buena cantidad de instalaciones son de índole municipal y hasta bajo el paraguas de las juntas comunales. Y hasta a veces, de un particular. Es curioso que a estas alturas sigamos debatiendo sobre la competencia sobre las instalaciones deportivas. Lo cierto es que el Estado ya ha demostrado no poder hacerse cargo de todo ni al mismo tiempo.