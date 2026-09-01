¿El Pacto del Bicentenario en el limbo?

Tal vez pocos se acuerdan de que el gobierno del presidente Laurentino ‘Nito’ Cortizo llevó a cabo la iniciativa 'Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas'. Una consulta nacional que buscaba concretar ideas para solucionar los más urgentes problemas del país en materia política, económica, sociales, etc., y en el caso que nos compete, deportiva. A finales del año 2021 se presentó el documento al gobierno, pero al sol de hoy se desconoce su alcance e impacto. En lo deportivo se destacaban 'acuerdos' sobre el Deporte Federado, actividades deportivas e infraestructura.