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El mundial de las despedidas

El mundial de las despedidas
Roberto Robinson
07 de julio de 2026

Este mundial de fútbol ya es histórico. Figuras (del calibre de Modric, Cristiano Ronaldo o Neymar) que por años pensábamos eran ‘eternos’ en el torneo ya han dicho adiós.

Y es que el tiempo no perdona y las estrellas emergentes están reclamando su espacio. Aunque allí está un ‘necio’, alguien que por casi de 20 años ha sido catalogado el mejor de todos los tiempos.

Messi y su Argentina se resisten a ceder su corona ganada en Catar 2022 y hoy tendrán que demostrarlo una vez más, ahora, ante los egipcios. Algunos dirán que el guion ya está escrito. Pero en realidad, nadie sabe.

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Panamá
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