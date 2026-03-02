El motivo de existir

A algunas organizaciones deportivas se les olvida la razón de su existencia: los atletas. Son grupos conformados por dirigentes que solo velan por sus propios intereses y no recuerdan que, sin deportistas, el deporte no existe. Es triste ver cómo se pierde el talento de muchos atletas entusiastas y el respaldo de sus padres al estrellarse contra muros levantados por personas que, por amiguismo, negocios o por exaltar su propia imagen, dejan de lado a quienes se sacrifican con el solo propósito de representar a Panamá.