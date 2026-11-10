“El Grito de Independencia”

A quienes ven el 10 de noviembre como un día “menor” dentro de las fechas de fiestas patrias en Panamá, pero no es así. Y aunque yo no sea historiador, si soy panameño y hay que darle valor a lo nuestro.

El 10 de noviembre de 1821 un grupo de personas en Villa de Los Santos se movilizaron para lanzar el pronunciamiento independentista, dando pie a la chispa que desembocó al 28 de noviembre, fecha de independencia de Panamá de España y en que sobresale la figura de Rufina Alfaro.

Sea o no un personaje real, su imagen es sinónimo de rebeldía y liberación del yugo de la potencia que significaba el imperio español.