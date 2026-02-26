Ajuste de cuenta

El desarrollo integral

El desarrollo integral
Yalena Ortiz
26 de febrero de 2026

El desarrollo del deporte en las escuelas es hoy, más que nunca, fundamental. En un mundo donde la tecnología absorbe a los jóvenes, es importante incrementar el interés de los estudiantes en actividades que los lleven a una vida más sana.

Esperemos que el nuevo diseño de la materia de Educación Física sea un imán para que los chicos dejen los videojuegos y se interesen en alguna actividad deportiva, cuiden su alimentación y mejoren su salud. Sin embargo, muchos colegios no cuentan con los espacios adecuados. Urge el apoyo de la comunidad y la empresa privada.

