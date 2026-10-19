El deporte para tratar las secuelas

La vida de mayoría de los panameños y residentes extranjeros en el país (y hasta me atrevo a decir, visitantes transitorios) está retomando su rutina cotidiana. La cual fue alterada aquel 9 de octubre, desde el mediodía, cuando se registró ese sismo. Y se han dado réplicas contantes y diarias. El deporte sigue intentado recobrar su identidad, tal vez no sea lo más importante si lo comparamos con casos dramáticos de personas que necesitan ayuda, luego de perder su hogar o resultar con daños. El deporte es una distracción válida en este momento.