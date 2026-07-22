El Bratislava con ventaja para avanzar

El Slovan Bratislava venció ayer 2-0 al FC Saburtalo Tbilisi Iberia 1999, en el estadio Mikheil Meskhi, en Tiflis, Georgia, en partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2026-2027. Ahora el club eslovaco buscará cerrar su pase a la tercera ronda del clasificatorio, cuando choque en la vuelta el próximo miércoles 29 de julio (1:15 p.m.) como local en el Estadio Tehelné pole. El defensa panameño César Blackman ingresó de cambio al 65’ con el Bratislava. Su compatriota Cristian ‘Fulo’ Martínez no fue convocado por el equipo.