Duelo de rigor para los panameños

La selección mayor de fútbol de Panamá vuelve a la cancha el próximo 1 de octubre, en el territorio nacional el juego se transmitirá a la 1:10 de la madrugada. Esto, debido a que se celebra en Japón, donde hay una diferencia horaria de unas 14 horas.

Así que, tal vez los más fanáticos o gente con insomnio tendrán la oportunidad de ver el juego en vivo. Dejando esa curiosidad a un lado, esta es una nueva prueba enmarcada en el inicio de la tercera ‘era’ de DT al frente de la ‘Sele’ y aunque ya algunos que están desencantados, la renovación del equipo parece imparable.