Dos duelos para evaluación

Los dos primeros exámenes de la Selección de fútbol de Panamá en este 2026 dejaron resultados que para algunos podrían señalar como concluyentes. Que la selección “C” tiene un buen nivel y puede mantener una buena estructura de juego ante rivales de mayor jerarquía.

Si les dan la oportunidad, hay varios jugadores que van a responder. Y sobre todo, el entrenador puedo ver a futbolistas distintos a los ya habituales. Tal vez dos partidos no son suficientes para determinar si vale o no la pena si algunos de este grupo tienen chance de ir al Mundial.