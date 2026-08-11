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Dicen que están haciendo el trabajo

Dicen que están haciendo el trabajo
Roberto Robinson
11 de agosto de 2026

Luego de varios días de rumores ante la visita de auditores de la Contraloría a sus oficinas, Pandeportes compartió una serie de “estrategias” que lleva a cabo su Dirección Técnica.

Sobresale, un fortalecimiento del programa de Estímulos deportivos, los cuales se aumentó de 232 a unos 550 atletas. Además del fortalecimiento al deporte escolar enfocándose en los CODICADER. Financiamiento estratégico a organizaciones deportivas.

Respaldo a la red de entrenadores, y muy pronto, iniciar su Programa de Detención y desarrollo de talentos.

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Panamá
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