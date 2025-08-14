Ajuste de cuenta

Debería ser uno de nuestros fuertes

Roberto Robinson
14 de agosto de 2025

No cabe duda que Panamá tiene talento en la natación. Históricamente figuras como Adán Gordón, Edgar Crespo o Eileen Coparropa nos han llenado de orgullo, por su desempeño internacional. A esto hay que sumarle las recientes medallas conquistadas por Emily Santos en los Juegos Panamericanos Junior, en Paraguay, un hecho más que ratifica lo antes señalado. Y me atrevo a decir que el talento canalero no sólo en natación, sino en otras disciplinas acuáticas. Surf, remo, entre otras. Y creo que sí se enfocan bien la cosas, podemos llegar a ser potencia mundial.

