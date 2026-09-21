De nuevo con esa cantaleta

Pasa el tiempo y el reclamo por instalaciones deportivas en buenas condiciones sigue más vigente que nunca. Debo admitir que la actual administración de Pandeportes ha hecho esfuerzos para ‘rescatar’ proyectos e instalaciones que tenían años en el más descarado olvido. Pero de nada servirá este salvamento sino no se dejan sentadas las políticas, no solo de mantenimiento, sino de supervisión del buen uso y la conciencia ciudadana de que estas infraestructuras deben cuidarse. El deporte es una herramienta para salir de la pobreza.