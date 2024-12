Cambiemos esa realidad, ¡ya!

No sé si es por negligencia, poco me importa, maldad o incapacidad, lo cierto que es decenas (por no decir cientos) de proyectos de índole deportivo, repartidos en todo el territorio nacional, siguen a la espera de arreglos, reconstrucción o reactivación de obras a “medio palo”. El Estado panameño no puede seguir siendo el ‘perdedor’ y a las finales, sumar al pueblo en estas derrotas. Los escenarios deportivos públicos son de todos y a la vez es el reclamo generalizado por años: “no tenemos atletas o más atletas porque no hay gimnasio”. Esa es una frase trillada y que ya aburre.