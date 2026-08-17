Así está el panorama

¿Quién tiene un verdadero plan para convertir a nuestro deporte en una industria? ¿Quién o quiénes toman la batuta en este asunto? ¿Cómo otros países llegaron a ser potencias del deporte? y ¿Por qué Panamá sigue estando en la sombra? Me gustaría que alguien me respondiera con sinceridad éstas y muchas otras preguntas sobre el tema deportivo nacional. Curiosamente, para algunos o para la mayoría de los actores del deporte y entidades (púbicas como privadas) podrán decir que no estamos tan mal. Pero, definitivamente, podríamos estar mejor.