¿Amistoso o sesión de entreno?

A muchos internautas (y los que no son) no le gusta la idea que los jugadores que estarán en cancha ante la campeona del mundo, este 23 de marzo, sean usados como ‘conejillos de indias’. Pues, la denominada ‘selección alternativa’, por no decir ‘equipo B ó C’ de Panamá, no es el titular y se presentará en el estadio Monumental de Buenos Aires a ser el sparring de Messi y compañía, para que se luzcan como el mejor equipo del pasado Mundial de Catar 2022, una cita que Panamá no pudo asistir, y la cual se le achaca mucho ese fracaso al actual DT, que no estará en el banquillo para ese duelo.