Alistándose para la gira en España

Para los que no sepan, el fútbol panameño afrontará otro mundial este año. Se trata de la Copa Mundial Sub-17 Masculina de la FIFA Catar 2026, a celebrarse del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La Selección Sub-17 Masculina de Panamá arrancó el pasado lunes su noveno microciclo de entrenamientos, previo a su viaje a una gira de preparación que realizará en Salou, España.

El grupo, que tiene como timonel al exmundialista Felipe Baloy, se mantendrá en prácticas alternando en distintos escenario para viajar al completo el domingo 20 de septiembre, por la noche, rumbo a territorio español.