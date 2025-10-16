A remar contra la corriente

La decepción se ha combinado con la esperanza. Eso es lo que ha dejado para muchos la actuación de los seleccionados nacionales de fútbol de Panamá en esta Fase final de las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

En cuatro de seis partidos, el equipo panameño ha presentado una amnesia de lo que antes jugaba y que le había dado el “título honorífico” de la “mejor selección de Centroamérica”.

Su fútbol solo estaba por debajo de EEUU, México y Canadá, y en algunas ocasiones, por encima del canadiense. Ahora, solo vale ganar los dos encuentros que faltan y rezar que Surinam, no.