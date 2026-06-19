A levantar cabeza y mejorar

Sobre el primer partido de Panamá en el Mundial de fútbol 2026 no voy a hacer un comentario que recuerda popular refrán “hacer leña del árbol caído”. De querer destruir, se podría criticar desde el aguatero hasta cualquiera del cuerpo técnico del equipo, pasando por los jugadores. Cada quien tendrá su parecer y querrá darle una explicación de cómo se perdió prácticamente cuando el partido estaba por acabarse. Ya eso es pasado y solo queda pensar en los próximos dos compromisos en el Mundial. Este grupo demostró tener lo necesario para competir.