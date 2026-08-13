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jueves, 13 agosto 2026
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Un nuevo hito en el Autódromo
La PROSPEC Series, la primera categoría monomarca del país, busca encantar al exigente público de los deportes a motor tanto en Panamá como en la región. Esta plataforma hará su debut en el Autódromo Panamá, ubicado en Capira, Panamá Oeste, el próximo 22 de agosto, en una jornada donde también estará en disputa la cuarta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá, Super Turismo y Gran Turismo.
13 de agosto de 2026
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