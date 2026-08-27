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jueves, 27 agosto 2026
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Tony Vega traerá un viaje musical por sus 50 años
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Tony Vega traerá un viaje musical por sus 50 años
El salsero puertorriqueño Tony Vega se presentará este viernes 28 de agosto en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en el Hotel El Panamá con su gira “49+1”. Además, “El Romántico de la Salsa” contó que guarda una relación especial con Panamá, un vínculo que va más allá de la música, marcada por una experiencia que transformó su vida. Hace 30 años, durante una visita al país, conoció el evangelio y tomó la decisión de dedicar su vida al Señor.
27 de agosto de 2026
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