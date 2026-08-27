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jueves, 27 agosto 2026
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Avitov presenta una mirada humana a la migración
El destacado escritor, documentalista e investigador israelí Yaron Avitov se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Panamá para presentar su más reciente obra en español, “La Victoria de Patricia”. Fiel a su costumbre de redactar a mano y con papel en blanco porque lo hace sentir “como el primer Adán con la naturaleza”, el prolífico autor regresa al país con una novela estructurada como un diario dentro de otro diario, en donde aborda las complejidades de la migración latinoamericana en la Tierra Santa, Israel.
27 de agosto de 2026
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