YouTube Music permitirá buscar una canción dentro de una lista

YouTube Music permitirá localizar una canción concreta dentro de una lista de reproducción, una función que reclamaban los usuarios desde el lanzamiento del servicio en 2018.

La búsqueda dentro de la lista de reproducción (‘Find in playlist’) es una nueva opción que estará disponible en el menú de las listas para buscar canciones individuales en ellas, como ha visto un usuario de Reddit.

Esta novedad parece formar parte de una prueba regional, que está disponible en India para usuarios de la aplicación de YouTube Music para iOS (v8.45.3), como recogen en Android Authority.

Solo permite buscar dentro de una lista, pero no en emisoras guardadas en la biblioteca ni ver en qué listas está una canción.

Aunque no está habilitada de manera general, esta función llega siete años después del lanzamiento del servicio de música en ‘streaming’.