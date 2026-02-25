YouTube agrega las capacidades de reproducción en segundo plano y las descargas a la suscripción Premium Lite

YouTube ha extendido las funciones de reproducción en segundo plano y las descargas, hasta ahora exclusivas en sus versiones de suscripción más avanzadas, para los usuarios suscritos a YouTube Premium Lite, el plan más asequible.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ ofrece distintas opciones de suscripción a YouTube por las que ofrece herramientas más avanzadas para una experiencia más premium. En el caso de la versión YouTube Premium Lite, que está disponible por 7,99 euros al mes en España siendo la más económica, permite acceder a todo el contenido sin anuncios, excepto para las reproducciones de música y los Shorts.

Sin embargo, YouTube ha anunciado ahora que esta suscripción Lite dispondrá de nuevas funciones antes limitadas al resto de planes de YouTube Premium, concretamente al plan Individual (13,99 euros mensuales) y al plan Familiar (25,99 euros al mes).

Es el caso de la función de reproducción en segundo plano, que permite continuar escuchando el contenido de la plataforma incluso cuando la ‘app’ no está visible en la pantalla principal o el dispositivo está bloqueado, y de las descargas, que llegarán al servicio con Premium Lite.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha matizado que se trata de una actualización del servicio que estará disponible a nivel global. “Los suscriptores podrán mirar la mayoría de los videos sin anuncios, sin conexión y en segundo plano”, ha sentenciado.