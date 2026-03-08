Xiaomi lanza ‘miclaw’, una IA autónoma que permite ejecutar cualquier tarea en su ecosistema desde el móvil

Xiaomi ha presentado ‘miclaw’, un sistema de inteligencia artificial (IA) autónoma basado en el modelo MiMo de Xiaomi que puede ejecutar cualquier tipo de tarea dentro del ecosistema de la compañía desde los ‘smartphones’.

Así, la empresa china busca pasar de las “capacidades conversacionales” a las “capacidades de ejecución” dentro del sistema, realizando tareas para ajustarse mejor a las necesidades de cada usuario y adaptándose a sus hábitos.

‘miclaw’ funciona como una aplicación integrada dentro del sistema con acceso a más de 50 herramientas y servicios del sistema de Xiaomi. Además, su motor de razonamiento le permite decidir por sí mismo qué herramientas usar, en qué orden y qué parámetros aplicar para ejecutar la tarea.

Uno de los aspectos que Xiami ha destacado de ‘miclaw’ es su memoria inteligente de tres niveles: retención automática de puntos de decisión clave, compresión dinámica de interacciones redundantes y optimización de caché local de comandos centrales.

“Incluso si ejecuta consecutivamente 20 pasos de operaciones complejas, la IA seguirá recordando tus necesidades iniciales sin tener que explicárselas de nuevo, haciendo que el servicio sea coherente y fluido de principio a fin”, ha indicado la compañía en su web.

Los usuarios pueden autorizar a ‘miclaw’ para que éste ejecute tareas en base a las rutinas y hábitos de los usuarios. Por ejemplo, si percibe varios SMS con cargos en la tarjeta de crédito del usuario, ‘miclaw’ puede recopilarlos y hacer un informe de gastos e incluso sugerir métodos de ahorro.

Una de las claves de ‘miclaw’ es su compatibilidad con la plataforma ‘Mijia’ de Xiaomi, lo que permite ejecutar cualquier tarea en los dispositivos del hogar y lo adapta a las circunstancias del usuario. Por ejemplo, si un usuario tiene un evento en el calendario de “reunión importante”, ‘miclaw’ activará el modo silencio en el teléfono y pausará la actividad de la aspiradora.

PRIVACIDAD Y DISPONIBILIDAD

Xiaomi ha aclarado que los datos recopilados se almacenan internamente en el dispositivo, mientras que la nube transmite el mensaje durante la etapa de razonamiento, y los datos se cifran durante la transmisión para garantizar la seguridad y privacidad.

La compañía ha lanzado ‘miclaw’ en una beta cerrada limitada a China, a la que solo se puede acceder por invitación en los dispositivos de la serie 17 y en la que han recomendado no utilizar el dispositivo principal para su uso.

Además, esta prueba está enfocada a “entusiastas de la tecnología y a los usuarios habituales de IA que hagan una copia de seguridad de sus datos de antemano”.