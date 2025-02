Xbox permite invitar a otros usuarios a las sesiones de juego de Xbox Cloud Gaming mediante enlaces

Xbox ha anunciado una nueva función para las sesiones de juego con Xbox Coud Gaming (Beta), con la que los usuarios podrán invitar a otros jugadores miembros de Xbox Game Pass Ultimate de forma más sencilla, directamente a través de un enlace único.

La compañía de videojuegos pretende continuar mejorando la experiencia de los usuarios a la hora de utilizar su servicio de videojuegos en la nube, con novedades como la opción implementada recientemente para retransmitir juegos propios en navegadores web compatibles o en televisores.

Ahora, Xbox ha anunciado una nueva función con la que los usuarios podrán invitar a otras personas a sus sesiones de juego de Xbox Cloud Gaming (Beta) a través de un único enlace, de manera que puedan acceder a estas experiencias de juego en la nube de forma más sencilla.

Así lo ha detallado la desarrolladora de videojuegos en un comunicado en su blog Xbox Wire, donde ha compartido las últimas novedades que ha agregado en su actualización de febrero, que también incluyen nuevos juegos disponibles para transmitir en ‘streaming’ mediante Xbox Cloud Gaming.

En este sentido, la compañía ha explicado que, con las nuevas invitaciones para las sesiones de juego en la nube, los usuarios solo podrán generar enlaces para invitar a otros jugadores que también estén suscritos a Game Pass Ultimate para unirse a sus sesiones de juego.

Para crear un enlace, bastará con abrir el menú de invitación del juego desde la Guía o directamente desde dentro del juego y, tras ello, se deberá clicar en la pestaña ‘Cualquiera’. De esta forma se generará un enlace único que se podrá compartir tanto a través de un mensaje directo, como en un chat grupal o publicándolo en una red social.

Asimismo, Xbox ha detallado que los usuarios que deseen unirse a la sesión de Xbox Cloud Gaming a través de un navegador web o un dispositivo móvil, podrán hacerlo abriendo el enlace de invitación e iniciando sesión con un perfil de Xbox.

Por su parte, aquellos que deseen unirse a la sesión de juego en un televisor, deberán abrir el enlace en un PC o un ‘smartphone’ y, tras ello, clicar en la opción ‘Unirse en un dispositivo diferente’. De esta forma, se mostrará un código corto que se deberá incluir en la Guía de Xbox en el televisor, concretamente, en la opción ‘¿Tienes un código de sesión de juego?’.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que la cantidad de jugadores que pueden unirse a la sesión mediante el enlace dependerá de la cantidad de jugadores que permita el juego. Además, los jugadores podrán cancelar el enlace en cualquier momento para evitar que se unan nuevos usuarios.

NUEVOS JUEGOS PARA RETRANSMITIR EN ‘STREAMING’

Por otra parte, Xbox ha ampliado la biblioteca de juegos que se pueden retransmitir con la nueva función de ‘streaming’ de juegos propios en Xbox Cloud Gaming.

En concreto, los miembros de Game Pass Ultimate pueden transmitir más de 50 juegos que se pueden jugar en la nube en dispositivos compatibles. Esto se debe a incorporaciones como Blasphemous 2, Kingdom Come: Deliverance II, Slime Rancher 2, Subnautica, Subnautica: Below Zero, The Talos Principle 2 y Tomb Raider IV-VI Remastered.

Igualmente, la compañía ha adelantado que pronto se podrán retransmitir los títulos Atomic Heart, Cult of the Lamb, Killer Frequency, Neva y Phanton Breaker: Battle Grounds Ultimate, entre otros.

Además de todo ello, Xbox ha puntualizado que los indicadores de calidad de red para las sesiones de juegos en la nube que comenzó a implementar el pasado mes de enero, ya están disponibles para todos los usuarios a nivel global.

Estos indicadores, que ayudan a diagnosticar posibles problemas de red durante las sesiones de juego retransmitidas, aparecerán en forma de iconos rojos en la parte superior derecha de la pantalla, e indicarán el problema identificado, por ejemplo, si se están perdiendo paquetes de datos o si se están mostrando imágenes entrecortadas o distorsionadas.