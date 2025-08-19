Xbox anticipa un juego en la nube “más asequible y accesible”

Xbox ve en el servicio en la nube el medio para llegar a más jugadores y por ello entre sus planes está su expansión, tanto a más países del mundo como a través de formas más asequibles.

Microsoft ofrece actualmente el juego en remoto en la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, lo que permite a los jugadores acceder a su biblioteca de juegos desde cualquier lugar, a través de la nube.

La compañía pretende seguir invirtiendo en el juego en la nube, conocido como Xbox Cloud Gaming, con la incorporación de nuevos servidores que ayuden a soportar la demanda y la exploración de nuevas formas de llegar a más jugadores, por 17,99 euros al mes.

“Queremos llevar más juegos a más gente”, ha afirmado el vicepresidente de Siguiente Generación de Microsoft, Jason Ronald, en el pódcast de la compañía, quien ha señalado el papel que el juego en la nube tiene en estos planes.

“Una de las cosas que vemos es que hay muchos jugadores que usan Game Pass Ultimate para acceder a la nube, ya sea como su forma principal de jugar o como una forma adicional de jugar mientras viajan”, ha explicado Ronald, quien ha indicado que esto es una “oportunidad de hacerlo mucho más asequible y más accesible para los jugadores. Ya sea entrando a nuevas regiones o nuevas formas de acceder a la nube”.