X presenta una contrademanda y actualiza sus Condiciones del servicio para prohibir el uso de la marca ‘Twitter’

La red social X ha actualizado las Condiciones de su servicio para incluir la palabra ‘Twitter’ detallando que prohíbe el uso de dicho nombre sin su consentimiento, al tiempo que ha presentado una contrademanda en la que afirma continuar siendo la compañía propietaria de las marcas registradas ‘Twitter’ y ‘tweet’, tras la intención de Operation Bluebird de utilizar esta marca para su red social.

Tal y como se dio a conocer recientemente, la ‘startup’ estadounidense que se hace llamar Operation Bluebird está trabajando para lanzar una nueva red social bajo el nombre ‘Twitter.new’ y pretende ponerla en funcionamiento a finales del próximo año.

Para ello, solicitó formalmente a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos la cancelación de la propiedad por parte de X Corporation de las marcas registradas con las palabras ‘Twitter’ y ‘tweet’, alegando que, tras la compra de la plataforma de ‘microblogging’ por parte de Elon Musk, dichas marcas se abandonaron al cambiar de nombre y actualmente no se utilizan.

Asimismo, Operation Bluebird también presentó una solicitud de marca para adoptar ‘Twitter’ ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y, con ello, poder utilizarlo como nombre en su red social.

Sin embargo, ahora X ha actualizado sus Condiciones de servicio, con modificaciones que entrarán en vigor el próximo 15 de enero de 2026 y que indican claramente que se prohíbe el uso del nombre ‘X’ o ‘Twitter’ sin el consentimiento expreso de la compañía.

“Ninguna disposición de las Condiciones le otorga derecho a usar el nombre X o el nombre de Twitter, ni ninguna de las marcas registradas, logotipos, nombres de dominio, otras características distintivas de la marca ni otros derechos de propiedad de X o Twitter, y no podrá hacerlo sin nuestro consentimiento expreso por escrito”, ha sentenciado la plataforma.

En este sentido, conviene conocer que, antes de estas modificaciones, los términos solo hacían referencia al nombre ‘X’ en esta sección. Por lo tanto, ahora se ha agregado también la palabra ‘Twitter’ para evitar iniciativas como la de Operation Bluebird.