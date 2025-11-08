World of Warcraft anuncia una moneda virtual para comprar artículos con los que decorar los hogares

Blizzard ha anunciado la introducción de una nueva moneda virtual en World of Warcraft permitira comprar elemetnos decorativos para los hogares que llegarán con la expansión Midnight.

Hearthsteel es el nombre de la moneda virtual que podrá adquirirse con dinero real y que permitirá a los jugadores de World of Warcraft comprar elementos decorativos para personalizar los hogares.

Los hogares forman parte de una nueva experiencia social que busca ofrecer a los jugadores un espacio donde desarrollar su creatividad y en el que interactuar con otros jugadores, ya que pueden visitarse.

Para personalizar su hogar, los jugadores podrán conseguir los objetos durante el juego, pero unos pocos se podrán comprar con Hearthsteel en la tienda de Battle.net y en la tienda del juego. Por ejemplo, tendrán disponibles un juego completo de sillas para una mesa de comedor, cubiertos y velas.

Blizzard explica en un comunicado que la relación entre Hearthsteel y dinero real “es fija y fácil de entender” y que los precios de los artículos en la tienda “están claramente definidos”. Y está previso que se integre en la economía de de Battle.net, lo que significa que también se podrá canjear el oro ganado en el juego por la moneda virtual.

Hearthsteel se introducirá en World of Warcraft con la expansión Midnight, que llegará el próximo año, y su uso se limitará a los objetos para la vivienda, ya que Bliizard no tiene planes de usarla para el puesto de comercio, las monturas, las transfiguraciones o las mascotas.