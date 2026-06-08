WiFi 7 crece lentamente, con una adopción global de 1,8%

Singapur aparece como el país que presenta la mayor adopción de WiFi 7, la generación más reciente de esta tecnología de conectividad inalámbrica a internet, pese a que a nivel global apenas representa el 1,8 por ciento de las conexiones.

Aunque la conexión inalámbrica a internet está plenamente extendida con la tecnología WiFi, todavía priman las versiones más antiguas, en tanto que WiFi 4 y WiFi 5 suponen el 33,2 y el 38,3 por ciento, respectivamente, de la base de dispositivos conectados a nivel global.

Estos datos se recogen en el informe de Ookla ‘Global State of WiFi 2026’, del primer trimestre de 2026, que analiza la extensión de las diferentes generaciones con un Speedtest de dispositivos Android.

El análisis muestra que WiFi 6 ha pasado de estar en la base del 6 por ciento de los dispositivos conectados a internet en 2022 a alcanzar el 26,7 por ciento en el primer trimestre de año, mientras que WiFi 7 supone apenas el 1,8 por ciento.

El despliegue de WiFi 7 está siendo lento, y el informe de Ookla lo vincula al reciente desarrollo del estándar WiFi 7 (802.11be), cuya versión final se publicó en 2025, y a la disponibilidad de la banda de 6 GHz (5925-7125 Mhz) sin licencia, de la que recibe la mayor parte de su capacidad de transmisión, pero que está muy fragmentada a nivel global.

La Unión Europea, por ejemplo, ha asignado los 500 MHz inferiores de la banda de 6 GHz (5925/5945-6425 MHz) para uso sin licencia, mientras que China ha asignado la banda completa para uso móvil.

Estados Unidos, por su parte, destaca por el mayor uso que hace de la banda de 6 Ghz, donde se ha pasado del 2,2 por cieno de los usuarios en 2024 al 13,8 por ciento en el primer trimestre de 2026.

En el informe se destaca el caso de Singapur, donde se encuentra la mayor base de usuarios de WiFi 7 del mundo: el 25 por ciento. El motivo se encuentra en la campaña promovida desde el gobierno para alentar a la adopción de ‘routers’ y otro tipo de ‘hardware’ que permitieran aprovechar la velocidad de la banda ancha doméstica a 10 Gbps.