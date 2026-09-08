WhatsApp prueba una función para vincular agentes de IA de terceros y conversar con ellos directamente en la plataforma

WhatsApp está probando una nueva opción para conversar con agentes de inteligencia artificial (IA) de terceros directamente en la plataforma a través de chats individuales, más allá de su asistente Meta AI ya disponible.

Actualmente, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta dispone de su propio asistente de IA integrado, Meta AI, con el que se puede interactuar a través de un chat individual o mencionándolo en las propias conversaciones con otros usuarios o grupos de amigos para que participe como uno más, resolviendo consultas o generando imágenes.

Sin embargo, WhatsApp pretende ir más allá y permitir añadir agentes de IA de terceros y conversar con ellos mediante chats individuales en la red social, de cara a gestionar su uso, solicitar tareas o realizar consultas, sin salir de la plataforma.

Se trata de una nueva función que se está probando con un número reducido de usuarios, tal y como ha podido comprobar el medio especializado WaBetaInfo, tras analizar la versión beta 2.26.35.3 de la ‘app’ para Android.

Concretamente, esta novedad se basa en vincular un agente de IA a un nuevo chat en WhatsApp desde la configuración de la aplicación. Para ello, primero se debe crear el nuevo chat, escogiendo un nombre para el agente y una foto de perfil que lo represente.

Asimismo, para completar la conexión del agente con la aplicación, una vez configurado el chat, WhatsApp generará una clave API para su vinculación. Bastará con que los usuarios copien esta clave API en el servicio donde se aloja el agente en cuestión para comenzar a comunicarse con él a través de la ‘app’ de mensajería, aunque este paso puede variar dependiendo del servicio, como ha explicado el medio citado.

Cabe destacar que WhatsApp admitirá un total de cinco agentes externos vinculados a una cuenta. Por tanto, los usuarios pueden utilizar distintos agentes, incluso de compañías diferentes, para distintos fines, cada uno con su chat individual pero desde un mismo servicio, sin tener que utilizar varias aplicaciones.

Con todo, una vez vinculado el agente a WhatsApp, los usuarios podrán enviar mensajes y recibirán sus respuestas directamente en la aplicación. Además, el agente vinculado solo podrá acceder al contenido compartido en su chat individual, por lo que no podrá leer otras conversaciones o acceder a archivos multimedia o contactos de la ‘app’. Igualmente, tampoco podrá agregarse a chats grupales ni a comunidades.

A pesar de todo ello, se ha de tener en cuenta que los chats individuales con agentes de IA no estarán cifrados de extremo a extremo, como ocurre habitualmente con las conversaciones de WhatsApp. Esto significa que tanto el desarrollador del agente como la propia Meta, podrán acceder al contenido de las conversaciones entre el usuario y el agente.

Para gestionar los agentes vinculados, los usuarios deberán recurrir a la configuración de la aplicación, desde donde podrán eliminar al agente, así como cambiar su nombre y su foto, entre otras cuestiones.

En caso de eliminar un agente, WaBetaInfo ha detallado que ya no será posible enviar mensajes en dicho chat, no obstante, el historial no se borrará automáticamente por lo que los mensajes de la conversación continuarán disponibles para volver a leerse.

Con todo, se ha de tener en cuenta que esta nueva función se está probando actualmente con un número limitado de usuarios, por lo que no está disponible a nivel global.