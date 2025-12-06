WhatsApp permite la creación y administración de grupos con capacidad extendida

WhatsApp sigue ampliando sus herramientas para la comunicación en grupo y ahora permite administrar espacios con hasta 1024 participantes, una cifra ideal para comunidades, equipos de trabajo o proyectos masivos.

Con esta capacidad extendida, la app también ha reforzado las opciones para crear y gestionar grupos de forma segura y organizada, poniendo en manos de los administradores un mayor control sobre quién entra y qué puede hacer cada miembro.

Crear un grupo en WhatsApp es un proceso sencillo pero lleno de opciones útiles. Todo inicia desde el ícono Nuevo chat, donde se elige Nuevo grupo y se seleccionan los primeros contactos. Después, el administrador define la identidad del grupo asignando un nombre (de hasta 100 caracteres) y una imagen.

También puede activar los mensajes temporales, una función que permite borrar automáticamente el contenido después de 24 horas, 7 días o 90 días, perfecta para conversaciones que no necesitan conservarse.

Una vez creado el grupo, existen varios métodos para sumar participantes. La vía más directa es añadir contactos desde la propia lista del usuario, opción accesible tocando el nombre del grupo y eligiendo Añadir miembro. Pero si la idea es facilitar la incorporación masiva, WhatsApp permite generar un enlace de invitación o incluso un código QR, siempre que el grupo tenga menos de 33 personas. Eso sí, la app recuerda que estos enlaces deben compartirse con cuidado: cualquiera que lo reciba puede entrar y reenviarlo.

Para quienes prefieren una experiencia más personalizada, también existe la invitación a través de la ficha contextual: al seleccionar Añadir miembros, los invitados pueden ver información básica sobre el grupo antes de unirse. Esta función hace que la incorporación sea más clara, especialmente en grupos grandes o temáticos.

Finalmente, los administradores cuentan con herramientas clave para mantener la seguridad del grupo. Pueden restablecer enlaces de invitación en caso de riesgo, invalidando permanentemente los anteriores, y configurar quién tiene permiso para generar nuevos enlaces.

Al desactivar la opción Añadir a otros miembros, únicamente los administradores podrán invitar personas, garantizando así un mayor control sobre la comunidad.