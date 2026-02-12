WhatsApp denuncia que Rusia intentó “bloquear por completo” su aplicación

WhatsApp afirmó el miércoles que Rusia intentó “bloquear por completo” su aplicación de mensajería en ese país para obligar a los usuarios a migrar a un servicio competidor controlado por el Estado, lo que podría afectar a 100 millones de personas.

Moscú ha intentado en los últimos meses animar a los rusos a utilizar Max, una plataforma nacional más estrictamente controlada.

También ha amenazado a una serie de sitios de internet, entre ellos la popular plataforma Telegram, con ralentizaciones forzadas o prohibiciones directas si no cumplen con las leyes rusas, incluidas las que exigen que los datos de los usuarios rusos se almacenen dentro del país.

“Hoy, el gobierno ruso ha intentado bloquear por completo WhatsApp en un esfuerzo por empujar a la gente a una aplicación de vigilancia estatal”, informó en la red social X WhatsApp, propiedad, junto a Facebook e Instagram, del gigante estadounidense Meta.

“Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de la comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para la población de Rusia”, añadió.

La plataforma prometió hacer “todo lo posible para mantener a los usuarios conectados”.

Los críticos y los defensores de los derechos humanos afirman que las restricciones rusas son un claro intento del Kremlin de aumentar el control y la vigilancia del uso de internet en Rusia, en medio de una amplia represión de la disidencia durante la ofensiva en Ucrania.

Estos acontecimientos se produjeron después de que el organismo regulador de internet de Rusia anunciara el martes “restricciones graduales” a Telegram, al acusarla de una “violación” de la legislación nacional.