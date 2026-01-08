Vietnam limitará los anuncios largos de YouTube a partir del 15 febrero

Vietnam se ha convertido en el primer país del mundo en regular la duración de los anuncios de YouTube, con una legislación que entrará en vigor el próximo 15 de febrero.

Ante la tendencia de la plataforma de aumentar la cantidad y la duración de los anuncios, el país asiático ha dado un paso adelante y ha decidido que YouTube no pueda incluir anuncios publicitarios largos que no se puedan omitir a partir de los cinco segundos.

Según Vietnam News, la normativa también prohíbe obligar a los espectadores a esperar antes de cerrar los anuncios con imágenes estáticas, y en lo que respecta a los anuncios emergentes, a usar en ellos botones de cierre falsos para que los usuarios hagan clic en el contenido igualmente.

No obstante, Youtube no es la única plataforma afectada por la nueva legislación; otras ‘apps’ de ‘streaming’ como Netflix o Amazon Prime no podrán incluir los anuncios de larga duración sin opción a omitirlos.

Por el momento, Vietnam es el único país que ha tomado cartas en el asunto. Mientras tanto, todavía hay otras opciones para que los usuarios no reciban este tipo de anuncios. Por una parte, es el pago de la suscripción de YouTube Premium. Por otro lado, también pueden recurrir a aplicaciones de código abierto para modificar las funciones.