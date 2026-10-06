USMA y Senacyt unen esfuerzos para acercar innovación y energía solar a distintas regiones

Un laboratorio de fabricación digital que podrá trasladarse a distintas comunidades del país para acercar la tecnología y las energías limpias a más personas fue presentado por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Se trata del proyecto “Fab Lab móvil en Innovación y Desarrollo para Energías Fotovoltaicas”, conocido como MoviLab Solar, concebido como un centro itinerante para la investigación, innovación, desarrollo tecnológico y capacitación en tecnologías relacionadas con la energía solar.

El laboratorio funciona dentro de un contenedor acondicionado y equipado para movilizarse hacia comunidades e instituciones, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas de fabricación digital y tecnologías de energías renovables, especialmente en áreas donde existen mayores limitaciones de acceso.

El lanzamiento se realizó en el auditorio P. Benjamín Ayechu de la USMA, con la participación del rector de la universidad, Jorge Rivera-Rodríguez R.; la directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, Mgtr. Gladys Bernett; representantes de misiones diplomáticas y organismos de promoción comercial, así como docentes, estudiantes e invitados especiales.

Durante el acto, Rivera-Rodríguez destacó la importancia de que el desarrollo tecnológico esté acompañado de una formación que tome en cuenta sus implicaciones sociales y contribuya a ampliar las oportunidades de participación.

Por su parte, Bernett señaló que la Senacyt financia este tipo de iniciativas mediante concursos y resaltó las características del MoviLab Solar, entre ellas su autonomía energética y capacidad para desplazarse hacia comunidades rurales y apartadas.

“Estamos convencidos de que el MoviLab Solar será especialmente exitoso por su independencia energética, que le permite operar donde la red eléctrica no llega; su capacidad de desplazarse hasta comunidades rurales y apartadas, y su vocación de inclusión”, manifestó Bernett.

La iniciativa es liderada técnicamente por la Dra. Yeny Erazo, quien explicó que el laboratorio cuenta con un sistema de energía fotovoltaica compuesto por paneles solares, baterías e inversores, diseñado para garantizar su autonomía energética.

Además, dispone de red local, conectividad satelital mediante Starlink, sistemas eléctricos especializados, videovigilancia y control de acceso. También incorpora estaciones de trabajo, mobiliario técnico, almacenamiento especializado y una biblioteca técnica.

Entre los equipos de fabricación digital se incluyen impresoras 3D, escáner 3D, máquinas CNC, cortadora láser y software especializado para diseño y simulación.