Ubisoft compartirá más detalles sobre Assassin’s Creed Codename Red y Star Wars Outlaws en mayo

Ubisoft compartirá más detalles de los juegos que llegarán próximamente, entre los que se encuentran Assassin’s Creed Codename Red y Star Wars Outlaws, títulos con los que espera replicar la buena acogida que han tenido lanzamientos recientes como Assassin’s Creed Mirage y Avatar: Frontiers of Pandora y The Crew Motorfest.

Ubisoft mira con optimismo los próximos meses tras la buena acogida que han tenido los lanzamientos más recientes: Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora y The Crew Motorfest y Prince of Persia: The Lost Crown, títulos de alta calidad diseñados para tener unas ventanas continuadas en el tiempo.

Así lo ha reflejado la compañía en el informe de ventas correspondiente al tercer trimestre de su año fiscal 2023-2024, en el que anticipa una tendencia similar para el cuarto trimestre, con la llegada de Skull and Bones, un título de piratas que ha generado gran expectación desde su anuncio en el marco de la feria E3 de 2017.

Skull and Bones se pondrá a la venta el 16 de febrero tras una beta abierta que estará disponible hasta el 11 de dicho mes y que permitirá a los jugadores mantener su progreso en este mundo abierto multijugador centrado en la edad de oro de la piratería, de estilo ROG y con batallas navales.

Los títulos que saldrán durante el año fiscal 2024-2025de Ubisoft, que comienza en abril, se darán a conocer en mayo, entre los que previsiblemente estarán Assassin’s Creed Codename Red, la entrega de la franquicia de los asesinos inspirada en el Japón feudal, y Star Wars Outlaws, el juego de mundo abierto basado en la saga galáctica. También juegos móviles de tipo ‘free to play’ como The Division Resurgence y Rainbow Six Mobile.