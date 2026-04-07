Tres canales de YouTube demandan a Apple por extraer sus contenidos sin autorización para entrenar a sus modelos de IA

Los propietarios de los canales de YouTube h3h3Productions, MrShortGame Golf y Golfholics han demandado a Apple por acceder y extraer ilegalmente millones de vídeos protegidos por derechos de autor con el fin de entrenar a sus modelos de inteligencia artificial (IA).

Los denunciantes alegan que, al tratar con contenidos protegidos sin autorización, la compañía de Cupertino está violando la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) de Estados Unidos.

Concretamente, la demanda acusa a Apple de eludir la “arquitectura de transmisión controlada” a la que están sujetos los usuarios de YouTube, que incluye medidas tecnológicas de protección (MTP) que restringen y monitorizan el acceso a los vídeos.

“Las acciones del acusado no solo fueron ilegales, sino que constituyeron un ataque inaceptable contra la comunidad de creadores de contenidos, cuyos contenidos se utilizan para impulsar la industria de la IA generativa, valorada en varios billones de dólares, sin recibir compensación alguna”, recoge la demanda

Los canales han exigido una orden judicial y una indemnización por daños y perjuicios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo en nombre del resto de afectados en Estados Unidos.

La demanda ha sido presentada por los canales h3h3Productions, que cuenta con 5,5 millones de suscriptores; MrShortGame Golf, con 525.000 suscriptores; y Golfholics, con 133.000 suscriptores, que ya han denunciado también a otras empresas como Meta, Nvidia, ByteDance y Snap por motivos similares, como ha recogido el portal especializado MacRumours.

No es la primera vez que se producen este tipo de reclamaciones. Por citar algunos casos, en diciembre de 2023 The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por el uso ilegal de millones de artículos e investigaciones del periódico, protegidos por derechos de autor, para la creación y el entrenamiento de servicios de inteligencia artificial.

Antes incluso, en enero de 2023, un grupo de artistas demandó a Stability AI, DeviantArt y Midjourney, que utilizan la herramienta Stable Difussion, a las que acusaron de infringir derechos de autor en el desarrollo de obras de arte creadas por inteligencia artificial por integrar creaciones protegidas que se estaban utilizando sin consentimiento.