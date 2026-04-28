Spotify añade los entrenamientos guiados a su catálogo

Spotify ha añadido a su oferta de contenido los entrenamientos guiados, que están disponibles tanto para los usuarios gratuitos como para los de pago, con el objetivo de que encuentren en la plataforma de audio en streaming “un compañero de bienestar diario”.

La firma sueca ya ofrece música, pódcast, vídeos y audiolibros, una oferta que ahora complementa con los entrenamientos guiados, para lo que se ha asociado con creadores de bienestar y la firma de equipamiento deportivo Peloton, como informa en un comunicado.

Los entrenamientos guiados están disponibles principalmente en inglés --aunque hay algunos en español-- y para usuarios tanto gratuitos como Premium. Estos últimos son los que se beneficiarán de la colaboración con Peloton, con un catálogo que se actualiza constantemente, que ya cuenta con más de 1.400 clases, a las que se puede acceder bajo demanda y sin anuncios.

“Durante casi dos décadas, Spotify ha sido la banda sonora de los entrenamientos en todo el mundo. Pero escuchar fue solo el comienzo. Hoy, estamos expandiendo Spotify para convertirlo en un verdadero compañero de bienestar diario”, ha afirmado el vicepresidente y director global de Pódcasts de Spotify, Roman Wasenmüller.