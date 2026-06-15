SPC lanza un móvil y una tablet con un ecosistema que adapta sus funciones al crecimiento del niño

SPC ha presentado su nueva gama de dispositivos, entre los que se encuentra el nuevo móvil SPC WUUM ONE y la tablet SPC WUUM TAB, y SPC Circles, una aplicación dirigida al entorno familiar para establecer acuerdos y funciones en cada etapa del crecimiento del niño.

Casi siete de cada diez padres y madres (69,4%) reconocen sentir algún grado de inseguridad, duda o falta de preparación a la hora de acompañar a sus hijos en el uso de su primer móvil, según se recoge en un estudio de SPC.

Para acompañar este momento, la compañía ha presentado el nuevo SPC WUUM ONE que, aparte de ser el primer dispositivo infantil de la familia, se dirige al núcleo familiar para que acompañe al niño desde sus primeros pasos digitales hasta que se transforme en su primer móvil con una serie de funciones que la familia irá incorporando cuando vea que es necesario.

Es decir, que partirá de ser un simple reproductor de música para que, con la ayuda de la nueva aplicación SPC Circles, los familiares activen funciones como cámara, llamadas, ‘apps’ de mensajería, descarga de ‘apps’ y navegación.

La idea base de SPC Circles no es solo convertirse en el ‘hub’ desde el que se activan las funciones mencionadas para ampliar las posibilidades del móvil del niño, sino que sea el eje de las comunicaciones familiares basadas en la seguridad y la privacidad.

SPC Circles se centra en el uso de círculos de confianza que garantizan que todo contacto y comunicación estén basados en un entorno seguro. El acceso siempre requiere un procedimiento de aprobación que exige validación previa por parte del adulto con poderes de administración.

Los mensajes, fotos y todo tipo de contenido generado dentro del propio círculo se quedan en la aplicación y ni siquiera se pueden capturar mediante la función de captura de pantalla.

El objetivo es adaptar la experiencia de comunicación a la edad, madurez y habilidades digitales de cada niño y que la familia tenga la posibilidad de modificar granularmente cada función de SPC Circles, al igual que sucede en el nuevo móvil y tablet presentados.

“En SPC somos muchos los padres y las madres que nos enfrentamos al momento de entregar el primer dispositivo a nuestros hijos y por eso entendemos tan bien las preocupaciones de las familias”, afirma la directora general de SPC, Teresa Acha-Orbea, en una nota de prensa.

El estudio publicado por SPC mantiene que el 89,8 por ciento de los padres y madres considera positiva la existencia de dispositivos diseñados específicamente para menores, y cuatro de cada diez ya prefieren un dispositivo evolutivo que tenga como capacidad la activación de funciones de forma progresiva.

Una experiencia modular desde el ‘software’, y que desde el ‘hardware’ llega con el teléfono móvil SPC WUUM ONE, disponible por 169,90 euros, y que ofrece una pantalla de 5 pulgadas, una cámara trasera de 13 Mpx y una frontal de 5 Mpx, batería de 2.300 mAh, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna y unas dimensiones de 145 x 75 x 10 mm más un peso de 161 g.

Se suma a esta experiencia desde el ‘hardware’ la nueva tableta SPC WUUM TAB, que ya se puede comprar en España por 169,90 euros, y que parte de una pantalla IPS Incell mate de 10,1 pulgadas, 128 GB de almacenamiento interno, 4 GB de RAM, batería de 5.000 mAh y unas dimensiones de 239,7 x 156 x 8 mm y un peso de 500 g.