SpaceX firma megacontrato con Google antes de su salida a bolsa

SpaceX acordó suministrar a Google una importante capacidad de cálculo informático, según un documento bursátil publicado el viernes, lo que refuerza al grupo espacial de Elon Musk como proveedor de infraestructuras de inteligencia artificial (IA).

Este contrato se da cuando los gigantes tecnológicos estadounidenses buscan dotarse de capacidad de cálculo para la IA y cuando Google quiere impulsar sus modelos Gemini.

Según el acuerdo, Google pagará 920 millones de dólares mensuales hasta junio de 2029 por alquilar unos 110.000 procesadores gráficos (GPU) del fabricante Nvidia.

Se estima un pago total por casi 30.000 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

El gigante de las búsquedas en línea comenzará a pagar la tarifa mensual completa en octubre de 2026.

El mes pasado, Anthropic, firmó otro contrato con SpaceX para alquilar uno de sus principales centros de datos en Memphis, Tennessee, por 1.250 millones de dólares al mes.

Originalmente, esas instalaciones se construyeron para abastecer de energía a la empresa rival de IA de Musk, xAI, que en febrero se fusionó con SpaceX.

Los acuerdos con Google y Anthropic se concretan apenas unos días antes de la salida a bolsa de SpaceX, que será la mayor de la historia y que pretende valorar a la empresa en 1,8 billones de dólares.