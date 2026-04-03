Sony mejorará la inmersión de los videojuegos de PlayStation con la computación visual de Cinemersive Labs

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado la adquisición de Cinemersive Labs, una empresa de aprendizaje automático y computación visual con la que pretende mejorar los visuales de sus videojuegos inmersivos.

Las dos compañías han llegado a un acuerdo de adquisición que, una vez completado, hará que Cinemersive Labs se incorpore al equipo de Visual Computing Group (VCG) de SIE, para impulsar los juegos de PlayStation.

En concreto, y como se explica en un breve comunicado, la adquisición tiene el objetivo de mejorar el apartado visual de las partidas, las técnicas de renderizado y “desbloquear nuevos niveles de fidelidad visual para los jugadores”.