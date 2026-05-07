Snap finaliza el acuerdo con Perplexity que buscaba incorporar su buscador de IA en Snapchat

Snap ha finalizado el acuerdo que mantenía con Perplexity para incorporar su buscador de inteligencia artificial en Snapchat, para responder en tiempo real y con fuentes verificables las búsquedas de sus usuarios.

La firma responsable de la red social Snapchat anunció en noviembre una colaboración con Perplexity para incorporar el buscador en la interfaz de ‘chat’, que iba a estar disponible para todos los usuarios de la red social.

Esta implementación estaba prevista para principios del presente año, y para ello, Perplexity iba a pagar a Snap 400 millones de dólares durante un año, mediante una combinación de efectivo y acciones, a medida que se completara el despliegue global.

Aunque Snap tenía la previsión de que los ingresos derivados de esta alianza comenzaran a generar beneficios en 2026, en la carta a los inversores relativa a los resultados del primer trimestre de 2026 ha reconocido que el acuerdo ya no existe.

“Nuestro rango de orientación de ingresos supone que no habrá ninguna contribución de Perplexity, ya que terminamos la relación de manera amistosa en el primer trimestre”, ha expresado Snap.

La integración de Perplexity en Snapchat empezó a probarse con un grupo de usuarios seleccionados, aunque no llegó a extenderse a la base de usuarios de la aplicación.