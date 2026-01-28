Snap convierte la división centrada en sus gafas de realidad aumentada en una subsidiaria

Snap ha anunciado que la división dedicada a la creación de sus gafas de realidad aumentada se establecerá como una subsidiaria, con el objetivo de impulsar esta categoría de producto de la mano de la inteligencia artificial.

La compañía tecnológica lleva más diez años desarrollando las gafas de realidad aumentada Spectacles, que aúna lo digital y lo físico en un dispositivo ponible que permite la interacción con gestos de las manos y la voz.

Estas gafas funcionan con un sistema operativo propio que mantiene a los usuarios siempre presentes y en contacto con amigos y familiares a través de contenido compartido, y que permite acceder a experiencias de realidad aumentada inmersivas desde cualquier sitio web habilitado.

Snap ve el futuro de la informática en estas gafas, frente a los ordenadores y ‘smartphones’, y para apoyar su desarrollo, ha anunciado la subsidiaria Specs Inc., desde la que impulsará la marca y gestionará nuevas asociaciones e inversiones, como ha informado en un comunicado.

Este anuncio se acompañará con el lanzamiento este mismo año de un nuevo modelo de gafas que contará con inteligencia artificial, como ya anticipó Snap el año pasado. Con él, este dispositivo cambiará su nombre a Specs.

Se trata de la sexta generación de su ‘wearable’, que ofrecerá un ordenador “ultrapotente” integrado en unas gafas “ligeras” y que aprovechará la forma en que la IA transforma la manera en que usamos los ordenadores.

“En lugar de un sistema operativo que espera que hagamos todo el trabajo, Specs cuenta con un sistema de inteligencia único que utiliza su comprensión de ti y de tu mundo para ayudarte a hacer las cosas por ti, protegiendo y respetando tu privacidad”, asegura la compañía.

Además de construir un ordenador que los usuarios usarán menos, porque, según la compañía, hará más por ellos, Snap ve en Specs una solución al problema de los desperdicios y de la accesibilidad digital, sobre todo “a medida que algunos objetos físicos se reemplazan por bienes digitales”.