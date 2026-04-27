Senacyt y EE. UU. discuten retos de la inteligencia artificial y su regulación en Panamá

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), junto a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, realizó un conversatorio sobre los retos que plantea la inteligencia artificial, centrado en su uso ético, la formación de talento y la relación entre el sector público y privado.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Senacyt como parte del programa “U.S. Speakers Program”, en el contexto de los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

En el encuentro se abordaron temas como la incorporación de la ética de la inteligencia artificial en el sistema educativo, la necesidad de formar personal capacitado en esta área y los desafíos que enfrentan países en desarrollo ante el avance de estas tecnologías.

Como invitada participó la especialista Laura Agosta, con experiencia en inteligencia artificial y gobernanza tecnológica en América Latina, quien expuso sobre el uso responsable de estas herramientas y los riesgos asociados.

También intervinieron Susana Lau, directora de la empresa Etyalab S.A.; Sofía Harris, jefa de la Oficina de Asesoría Legal de la Senacyt; y Franklin A. Morales, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica de la institución.

El conversatorio se da en medio del proceso que adelanta la Senacyt para elaborar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que busca definir lineamientos sobre el uso de esta tecnología en el país.