Samsung renueva sus tabletas premium con la serie Galaxy Tab S12: más potencia, Galaxy AI y hasta 23 horas de autonomía

Samsung ha presentado su nueva serie de tabletas Galaxy Tab S12, que llega con la versión S12+ y S12 Ultra, combinando un alto rendimiento impulsado por el procesador Dimensity 9500, con capacidades de inteligencia artificial (IA) Galaxy AI y herramientas centradas en la productividad, además de una autonomía de hasta 23 horas.

Estas nuevas tabletas han sido diseñadas para atender a las necesidades de los usuarios, de cara a que puedan desarrollar sus intereses y avanzar en sus objetivos con facilidad, ya sean laborales o de ocio, gracias a sus prestaciones de productividad y diseño pensado en la portabilidad.

Concretamente, tanto la Galaxy Tab S12+ como la S12 Ultra, cuentan con un diseño fino y ligero (hasta 692 gramos) pensado para facilitar su uso en cualquier lugar. Destaca el modelo Ultra por ser la tableta más delgada de la compañía, con un grosor de 5,1 mm, que asciende a los 5,3 mm para el modelo S12+.

Así, disponen de un cuerpo compacto con un acabado metalizado, bordes rectos y esquinas redondeadas. Igualmente, ofrece resistencia frente al agua y al polvo con certificación IP68.

La pantalla, por su parte, cuenta con unas características pensadas para ayudar a los usuarios a tener un gran espacio para desarrollar sus ideas y trabajo. Por ello, la Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con una pantalla de 14,6 pulgadas, mientras que la Galaxy Tab S12+ incorpora una pantalla de 12,6 pulgadas.

Asimismo, las pantallas se acompañan de marcos más finos que la serie predecesora S11, con lo que ofrecen una superficie aún mayor de visualización. Esto se traduce en más facilidad a la hora de explorar contenido, leer varios documentos al mismo tiempo, o utilizar dos aplicaciones a la vez mostrándose ambas en pantalla.

Además, el contenido se ve con alta calidad, gracias a que incorporan un panel Dynamic AMOLED 2X, que alcanza hasta 1.600 nits de brillo máximo, y cuenta con la función Vision Booster, que ajusta el brillo en tiempo real en función de las condiciones de iluminación.

En cuanto al audio, ofrece sonido espacial de 4 canales, es decir, el doble de canales que la generación anterior. Igualmente, se completa con una cámara trasera con un sensor principal de 13 MP -y un gran angular de 8 MP en el caso del modelo Ultra-, junto con una cámara frontal de 12 MP ultra gran angular.

ALTO RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA DE HASTA 23 HORAS

Todo ello está impulsado por la potencia del procesador Dimensity 9500, que cuenta con un proceso de fabricación de 3 nanómetros y proporciona un procesamiento de la NPU hasta un 61 por ciento más rápido, junto con un rendimiento de la CPU un 19 por ciento superior y una GPU mejorada en un 17 por ciento, en comparación con la serie anterior de tabletas de Samsung.

En la práctica, esto significa que los usuarios podrán afrontar tareas exigentes con la velocidad y capacidad de respuesta necesarias, como ha explicado la tecnológica, por ejemplo, renderizando proyectos creativos complejos, tomando notas o utilizando herramientas de IA.

Este procesador se acompaña de una nueva cámara de vapor 3D integrada, que es capaz de disipar el calor del dispositivo de forma eficiente para ofrecer un rendimiento más estable durante tareas exigentes.

Pero el alto rendimiento no solo viene de la mano de su procesador, sino también en cuanto a la batería. Samsung ha subrayado cómo la serie está pensada para poder acompañar al usuario durante toda su jornada de trabajo “sin interrumpir el ritmo”, para ello, la Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con una autonomía de hasta 23 horas con una sola carga, mientras que el modelo S12+ permite su uso durante hasta 21 horas.

Igualmente, con una potencia de carga de 45W, las nuevas tabletas alcanzan el 100 por cien de la carga de sus baterías en aproximadamente 95 minutos.

PRODUCTIVIDAD CON LAS NUEVAS GALAXY TAB S12

En cuanto a su funcionamiento y opciones de productividad, la serie cuenta con el sistema operativo One UI 9, basado en Android 17, junto con el ecosistema de funciones de inteligencia artificial (IA) Galaxy AI, que integra herramientas de investigación, toma de notas, creación y asistencia mediante IA.

Una de las opciones de productividad que ha resaltado Samsung es su función Multi Window, que permite dividir la pantalla en hasta tres secciones para visualizar al mismo tiempo varias aplicaciones o documentos. Es decir, los usuarios pueden escoger abrir la aplicación Samsung Notes en uno de los apartados, al mismo tiempo que se reproduce un vídeo y utiliza una aplicación de asistente de IA abierta en la tercera sección.

Igualmente, con la asistencia de Galaxy AI, los usuarios pueden solicitar funciones como que el Asistente de notas resuma sus documentos, todo ello sin tener que pausar el resto de sus tareas. Además, las tabletas también incluyen las funciones de IA de Gemini, además de ofrecer una prueba gratuita de seis meses para la suscripción de Google AI Pro, que proporciona 5TB de almacenamiento y un acceso ampliado a los modelos de IA más avanzados de Google.

Siguiendo esta línea, la serie Galaxy Tab S12 cuenta con aplicaciones de nivel profesional como Adobe Photoshop, que viene preinstalada por primera vez, ofreciendo herramientas profesionales de edición de imágenes y diseño con una interfaz optimizada para tabletas. Además, incluye funciones de IA como el Asistente de IA y herramientas potenciadas por Adobe Firefly. Samsung ofrece cuatro meses de acceso gratuito al plan móvil de Photoshop.

De la misma forma, Notability también viene preinstalada en las tabletas, una aplicación que ayuda a los usuarios a organizar notas y desarrollar sus conocimientos de forma más eficiente, gracias a las herramientas de estudio basadas en IA. Asimismo, ofrece también seis meses de prueba gratuita y un 20 por ciento de descuento en la primera suscripción.

Las nuevas tabletas también cuentan con otras aplicaciones de productividad integradas como Goodnotes, LumaFusion, Notion, Clip Studio Paint, MyScript Math o MyScript Notes, entre otras.

Asimismo, Samsung ha detallado que ambos modelos admiten hasta siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad.

Las nuevas tabletas Galaxy Tab S12 se acompañan de complementos como el S Pen, que cuenta con un diseño ergonómico que ofrece una interacción “precisa e intuitiva” para tomar notas, realizar anotaciones sobre documentos o esbozar ideas.

El S Pen está incluido con las tabletas, pero también se pueden completar con el teclado Pro Keyboard con un acabado premium de aluminio y una tecla Galaxy AI incluida. Igualmente, también disponen de la funda Book Cover Keyboard Slim, que es más flexible.

Con todo, las nuevas tabletas estarán disponibles para su compra a partir del próximo miércoles 7 de octubre, desde 1.299 euros para la Galaxy Tab S12+ y desde 1.539 euros para Galaxy Tab S12 Ultra.