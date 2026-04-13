Roblox presenta las nueva cuentas de niveles de edad ‘Kids’ y ‘Select’ basadas en la verificación de edad

Roblox ha presentado nuevos tipos de cuentas basadas en niveles de edad dentro de la plataforma, con las cuentas ‘Kids’ para usuarios menores de 8 años, ‘Select’ para menores de 15 años y ‘Roblox’, que engloba a todos los mayores de 16 años, de cara a ofrecer acceso a contenido y configuraciones de comunicación predeterminadas en base a las necesidades de cada franja de edad.

La plataforma lanzó en enero de este año su nuevo sistema de verificación de edad que, impulsado por inteligencia artificial (IA) requiere un método de estimación facial para poder acceder a las opciones de comunicación de chat de la plataforma de forma segura, separando a los usuarios en grupos de edades similares para chatear, a excepción de hermanos u otras conexiones de confianza.

Precisamente basados en dicho sistema de verificación de edad, Roblox ha presentado ahora nuevos niveles de cuentas para los usuarios menores de 16 años, con las versiones Roblox ‘Kids’ (de 5 a 8 años) y ‘Select’ (de 9 a 15 años), que adaptarán mejor el acceso al contenido, la configuración de comunicación y los controles parentales a la edad del usuario.

Como ha explicado la compañía en un comunicado, estas nuevas cuentas se lanzarán a principios de junio de este año y, en base a la edad de los usuarios, incorporarán clasificaciones de contenido, moderación continua y controles parentales ampliados, aunque los mayores de 16 años no experimentarán ningún cambio en su experiencia.

En el caso de las cuentas Roblox Kids, el acceso estará limitado a juegos con una clasificación de contenido Mínimo o Leve, que hayan superado el proceso de selección de la plataforma. Asimismo, todas las comunicaciones estarán desactivadas por defecto y el diseño incluirá un color de fondo distintivo para indicar el tipo de cuenta de forma clara.

Por otra parte, las cuentas Roblox Select se vincularán con juegos con clasificación por edad de contenido hasta ‘Moderado’, que hayan superado igualmente el proceso de selección de Roblox. En su caso, la configuración de comunicación predeterminada permanecerá como hasta ahora para las edades comprendidas en esta cuenta. Igualmente, el diseño también contará con un color distintivo.

Con todo ello, al utilizar el sistema de cuentas basado en edad de Roblox, los usuarios pasarán automáticamente de cuentas de Roblox Kids a Roblox Select una vez hayan cumplido 9 años. Lo mismo ocurrirá al cumplir 16 años, que se pasará a una cuenta Roblox estándar.

Igualmente, la compañía ha subrayado que los usuarios que no hayan completado la verificación de edad, solo podrán acceder a juegos de la plataforma clasificados como Mínimo o Leve, es decir aptos para todas las edades.

CLASIFICACIÓN DE JUEGOS CON MODERACIÓN CONSTANTE

Para clasificar los juegos aptos para cada tipo de cuenta, Roblox ha recordado que emplea un proceso de evaluación continua que examina todo el contenido subido a la plataforma con sus sistemas de moderación existentes, incluido el escaneo de activos mediante IA, la revisión continua de informes de usuarios y la moderación multimodal que evalúa escenas en tiempo real para detectar posibles infracciones.

Siguiendo esta línea, la compañía ha especificado que para el contenido enfocado en usuarios menores de 16 años aplicará un proceso continuo adicional que seleccionará los juegos de forma dinámica. Esto se basará en la verificación del desarrollador, una evaluación y clasificación de contenido exhaustivas y límites adicionales para el contenido adecuado a un público mayor.

No obstante, ha matizado que, por defecto, las cuentas de Roblox Kids y Select no incluirán juegos que traten “temas delicados, actividades sociales o juegos de dibujo libre”.

Por otra parte, Roblox también ha adelantado que durante este año comenzarán la transición al marco de la Coalición Internacional de Clasificación por Edades (IARC) para asignar clasificaciones de contenido a juegos y aplicaciones digitales utilizando este método estándar reconocido a nivel global. En el caso de Europa, utilizará la clasificación PEGI.

Con todo ello, las nuevas cuentas estarán disponibles en junio para aquellos que hayan verificado su edad. Cabe recordar que, tras el lanzamiento de su sistema de verificación de edad, la plataforma registró múltiples fallos y quejas al calificar a los adultos como niños y al contrario, agrupando a los jugadores en grupos de edad que no les pertenecen y, con ello, dificultando la experiencia de juego y de conversación, en lugar de ofrecer una experiencia más segura.

AMPLIACIÓN DE LOS CONTROLES PARENTALES

Además de las nuevas cuentas, desde Roblox han señalado que también han ampliado sus controles parentales para los menores de 16 años.

Concretamente, además de gestionar las clasificaciones de contenido, la configuración de comunicaciones y los límites de tiempo de pantalla y gasto, también podrán bloquear juegos individuales específicos hasta los 15 años.

Asimismo, podrán gestionar directamente la configuración del chat hasta los 15 años y tendrán la capacidad de aprobar el acceso a juegos específicos que no estén disponibles con el tipo de cuenta del menor.

“Estas actualizaciones forman parte de nuestro trabajo continuo para crear experiencias adecuadas para la edad de todos los usuarios, aplicar protecciones de seguridad por defecto para los usuarios más jóvenes y ofrecer a los padres mayor visibilidad y control sobre cómo sus hijos usan Roblox”, ha concluido la compañía.